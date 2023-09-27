مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط يعلن دورات التحول الرقمي للدراسات العليا

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط يعلن عن دورات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا لشهر أكتوبر 2023 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن خطته التدريبية " دورات التحول الرقمى لطلاب الدراسات العليا " لشهر أكتوبر 2023، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

تهدف هذه الدورات إلى تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا في مجال التحول الرقمي والاستفادة الكاملة من التكنولوجيا في العمل الأكاديمي والبحث العلمي. يتم تقديم الدورات بواسطة مجموعة من المتخصصين في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشمل الدورات مواضيع متنوعة مثل الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتعلم الآلي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التعليم، والتسويق الرقمي، والتحول الرقمي في القطاع الصحي، والتعليم عن بُعد.

تعتبر هذه الدورات فرصة ممتازة لطلاب الدراسات العليا لتوسيع معرفتهم ومهاراتهم في مجال التحول الرقمي، والتعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في هذا المجال.

يشترط للطلاب المشاركة في الدورات أن يكونوا مسجلين في برنامج الدراسات العليا بجامعة أسيوط، وأن يكونوا لديهم أساسيات في استخدام تكنولوجيا المعلومات.

على الطلاب الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البريد الإلكتروني المخصص للمركز، وذلك قبل الموعد المحدد.

تعتبر هذه المبادرة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط مبادرة مهمة وضرورية، حيث يعتبر التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من تنمية الكفاءات والقدرات الأكاديمية والاستفادة الكاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

نأمل أن تلقى هذه الدورات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وأن تساهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز القدرات العلمية للطلاب في مجال التحول الرقمي.