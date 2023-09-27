تركيا.. فوضى واستقالات بالجُملة تعم أقدم مهرجان سينمائي لهذا السبب

عمّت الفوضى مهرجان أنطاليا غولدن أورانج السينمائي في "تركيا"، بعد استقالة أعضاء لجنة التحكيم وسحب المخرجين أعمالهم من المنافسة بسبب اتهامات من الرقابة واستبعاد المنظمين لفيلم وثائقي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

هذا ويُعتبر المهرجان المذكور أقدم مهرجان سينمائي في تركيا إذ أعلن منتجو ومخرجو 27 من الأفلام المشاركة في المهرجان، اليوم الأربعاء أنهم انسحبوا بعد أيام من استقالة 20 عضوا من لجنة تحكيم المهرجان بسبب استبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.

تُجدر الإشارة إلى أن مدير المهرجان أحمد بوياشيوغلو بادر إلى تبرير استبعاد الوثائقي مبينا أن "الفيلم تم حذفه من فئة الأفلام الوثائقية الوطنية بسبب الإجراءات القانونية المستمرة ضد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم".

حالة الطوارئ المفروضة في تركيا

يُشار إلى أن فيلم "قانون حكمو" أو "المرسوم" يتمحور حول مدرس وطبيب تم فصلهما من وظيفتيهما بموجب حالة الطوارئ المفروضة في تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.

وأضاف بوياشيوغلو: "لهذا السبب، تقرّر استبعاد الفيلم من اختيارات هذا العام حتى لا يؤثّر ذلك على العملية القضائية وحيادها".

بدورها، قالت مخرجة الفيلم نجلاء دميرجي إن ذلك يعتبر "رقابة صريحة".

ويُعتبر المهرجان، الذي يقام منذ عام 1963 في مدينة أنطاليا المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز الأحداث في التقويم الثقافي التركي. ومن المقرّر أن يستمر هذا العام في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر.

وقد تلقت دميرجي دعما من عالم الفنون بمختلف ألوانها في تركيا.