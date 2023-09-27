منديش لاعب سان جيرمان يجري جراحة رباط " صليبي" ..الجمعة

يخضع الظهير الدولي البرتغالي نونو منديش،لاعب باريس سان جيرمان لجراحه بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في يوليو الماضي.

واللاعب الغائب عن الملاعب منذ مايو الماضي، سيخضع لجراحة بعد غدِ الجمعة في فنلندا أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أن بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في يوليو الماضي، وسيستمر في الغياب لمدة أربعة أشهر.

وقال النادي الباريسي في بيان: "بعد فحوص طبية جديدة ودراسة متعمقة جديدة لحالة نونو منديش، اتخذ القسم الطبي في النادي قرارًا بإجراء تدخل جراحي يوم الجمعة في فنلندا، وتقدر فترة غيابه بأربعة أشهر".

وأصيب الظهير الأيسر في فخذه في مايو الماضي، وعانى من تمزق في وتر ركبته اليمنى هذا الصيف، ولكن ليس أثناء التدريب، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للعلاج في مقر تدريبات النادي.

وتعاقد باريس سان جيرمان هذا الصيف مع الدولي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ الألماني لسد الفراغ في هذا المركز.

لكن خضوع منديش إلى العملية الجراحية يشكل ضربة قاسية للنادي الذي كان يعول مدربه الإسباني لويس إنريكي على البرتغالي في سياسة المداورة في التشكيلة.