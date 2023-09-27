محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

تهنئة شيخ الازهر

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بذكرى المولد النبوي الشريف، كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة، لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

قال المحافظ في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بذكرى المولد النبوي الشريف، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف محافظ الفيوم: "ونحن نحتفل بذكرى مولد نبينا الكريم، ندعوا المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يمن عليكم، ويسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية والعربية ولشعب مصر، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية دائمًا بالاستقرار والتقدم والرقي، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء".

وقدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،التهنئة الى الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله تعالى أن تعم ربوع مصرنا الغالية قيم الرحمة والتسامح، وأن نجعل من نبينا القدوة والمثل في جميع معاملاتنا الإنسانية مع البشر كافة، والاهتمام ببناء الإنسان والمجتمع على أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع، وترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية".

دروس وعبر من حياة النبى

وأضاف "الأنصاري": علينا أن نتخذ من حياة النبي صلي الله عليه وسلم الدروس والعبر التي من أهمها الأخذ بالأسباب، والمثابرة، والصبر على الشدائد، من أجل تحقيق الأهداف، وكذلك التحلي بالأخلاق الكريمة لدعم القيم في حياتنا جميعاً، وترسيخ الانتماء إلى الوطن من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتى تؤكد على أهمية حب الوطن والعمل على رفعته واستقراره.

ووجه محافظ الفيوم، دعوة لأبناء وبنات المحافظة، لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر.