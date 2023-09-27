محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب التمنيات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

تعاون بين تعليم الفيوم وبنى سويف

ومن جهه اخرى استقبل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم و ريحاب عريق وكيل مديرية الفيوم و هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالفيوم بحضور مديري عموم الديوان ، وذلك لبحث سبل التعاون بين مديريتي بني سويف والفيوم وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ولا سيما قطاع التدريب

وفي إطار التعاون بين مديريتي التربية والتعليم بالفيوم ، ومديرية التربية والتعليم ببني سويف.

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ومرافقيهم بتفقد قاعات التدريب المشترك بين المحافظتين والذي تنظمه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والذي يأتي ضمن مشروع " إجرا " والذي يستهدف ما يزيد عن 65 موجها للصفوف الأولى من المحافظتين والذي استمر على مدار أربعة أيام .

وفي كلمته رحب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بالضيوف

وأشادت دكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالبرنامج التدريبي والذي يهدف إلى معرفة مدى إجادة تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي للقراءة والكتابة والعمل على تحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال تحسين بيئة التعليم. مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي .

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود الملموسة من خلال هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.

ومن جانبها أعربت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن سعادتها واعتزازها بالتعاون مع مديرية تعليم بني سويف مشيدة بما شهدته من حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبرنامج التدريبي " إجرا" والذي يخدم المجتمع والمواطنين في القرى والنجوع مما يسهم في القضاء على الأمية في بدايتها