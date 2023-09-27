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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقل مقر الهيئة العامة للطرق والكباري إلى مدينة نصر

هيئة الطرق والكباري
هيئة الطرق والكباري

أعلنت وزارة النقل، نقل المقر القانوني للهيئة العامة للطرق والكباري من مقرها الكائن في 105 شارع القصر العيني - عابدين - القاهرة، إلى مقرها الجديد الكائن في 151 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

وبحسب قرار نشر في الجريدة الرسمية، يعتبر هذا المقر هو العنوان القانوني للهيئة الذي تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وجميع أوراق المحضرين والأوراق القضائية وتسليم أصول الصور التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد تنفيذها بالهيئة.

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ونص القرار على بطلان أية إعلانات أو إنذارات أو محاضر أو إجراءات تتخذ ضد الهيئة - تتم على غير هذا المقر.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة النقل لتطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والكباري في مصر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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