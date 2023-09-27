أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في الإمارات

أسند اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال رحلة الفراعنة إلى الإمارات.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات.

تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات

ومن المقرر أن يقام المعسكر في الفترة ما بين التاسع والسابع عشر من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.