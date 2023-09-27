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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في الإمارات

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم

أسند اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال رحلة الفراعنة إلى الإمارات. 

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منتخب مصر للطائرة يعلن قائمته لتصفيات أولمبياد باريس 2024

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منتخب مصر للكارتيه يعلن قائمته لبطولة سرياس A الدولية بقبرص

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات.

تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات

ومن المقرر أن يقام المعسكر في الفترة ما بين التاسع والسابع عشر من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.

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