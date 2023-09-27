عاجل
افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علاج 576 حالة مرضية في قافلة "طب الفم والأسنان" بجامعة القاهرة لمواطني الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة انتهاء فعاليات القافلة الطبية لمنطقة الطالبية بشارع فيصل في محافظة الجيزة من علاج 576 حالة خلال الأسبوع الجاري.

 الحالات المرضية 

وأضاف "عبد الحكم" أن الحالات المرضية التي تم علاجها من خلال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي وخلع الأسنان والتنظيف والحشو العادي وحشو العصب وتحويل بعض الحالات للمستشفى بالكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر عن أورام الفم وصرف الأدوية بالمجان.

txt

كلية الإعلام جامعة القاهرة تحصل على تجديد شهادات "الأيزو"

وأوضح عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة أن القافلة الطبية تعمل وفقا للجدول الزمني لشهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ، مشيرا إلى حرصه على التواجد في القافلة لمتابعة نشاطها بين المواطنين.

txt

أهلها رفضوا حبه.. تفاصيل مقتل موظفة على يد زميلاها داخل حرم جامعة القاهرة

وأكد "عبد الحكم" على سعى الكلية لتنفيذ رؤي ة جامعة القاهرة نحو التنمية وخدمة المجتمع المحيط، وحقيقة رؤية الجامعة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في هذا الصدد.

الجريدة الورقية