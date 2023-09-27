علاج 576 حالة مرضية في قافلة "طب الفم والأسنان" بجامعة القاهرة لمواطني الجيزة

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة انتهاء فعاليات القافلة الطبية لمنطقة الطالبية بشارع فيصل في محافظة الجيزة من علاج 576 حالة خلال الأسبوع الجاري.

الحالات المرضية

وأضاف "عبد الحكم" أن الحالات المرضية التي تم علاجها من خلال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي وخلع الأسنان والتنظيف والحشو العادي وحشو العصب وتحويل بعض الحالات للمستشفى بالكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر عن أورام الفم وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة أن القافلة الطبية تعمل وفقا للجدول الزمني لشهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ، مشيرا إلى حرصه على التواجد في القافلة لمتابعة نشاطها بين المواطنين.

وأكد "عبد الحكم" على سعى الكلية لتنفيذ رؤي ة جامعة القاهرة نحو التنمية وخدمة المجتمع المحيط، وحقيقة رؤية الجامعة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في هذا الصدد.