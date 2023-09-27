مستشفيات جامعة أسيوط تنفذ برنامجا علميا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

نظمت الوحدة المركزية لجودة الرعاية الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط برنامجا علميا في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، على جهود مستشفيات جامعة أسيوط لتحقيق الجودة والرعاية الطبية للمواطنين، بدعم من جميع المديرين وجميع العاملين، مشيرًا إلى أن سلامة المريض هي الجزء الأهم في الحياة العامة. جودة. السياسات، وينبغي تركيز الاهتمام على تحسين عملية تقديم الرعاية الصحية في جميع الجوانب، مع إبراز أهمية تشكيل فرق الجودة المسؤولة عن مراقبة وتقييم الاتجاهات داخل المستشفيات، وتحسين تجارب المرضى في المستشفيات الجامعية بأسيوط وزيادة رضا عام.

وأشار الدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية إلى أن برنامج اليوم جاء ليواكب التقدم والتطور في مجال الجودة وسلامة المرضى، وأشار إلى أن اليوم شهد عدة مؤتمرات منها "المريض - متمركز." الرعاية” للدكتور طارق المليجي، ومؤتمر آخر حول مشاركة المريض في الأدوية والعمليات الجراحية الآمنة. الدكتورة أماني حاتم صيدلي الوحدة، ومحاضرة عن مشاركة المريض في الرعاية الصحية الآمنة للدكتور أزهار أحمد زميل التمريض بالوحدة.

يهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى إلى رفع مستوى الوعي حول العبء الكبير للأضرار التي تسببها الأدوية بسبب الأخطاء والممارسات غير الآمنة في مجال الدواء.

تم ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي الرئيس التنفيذي للمستشفيات الجامعية. والدكتور طارق المليجي مدير الوحدة.