جامعة أسيوط تطرح برنامج "هندسة العمارة الداخلية" بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن كلية الهندسة بجامعة أسيوط تطرح هذا العام برنامج هندسة العمارة الداخلية ( IA )، بنظام الساعات المعتمدة؛ وذلك بهدف تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري للطلاب، ودعم القدرات السليمة للتصميم، مضيفاً أن محتوي البرنامج يتضمن التصميم النظري، وتصميم المساحات، والتركيب، والتصميم الداخلي، إلي جانب تقديم أفكار مميزة عن لغة المعدات، والإضاءة، والألوان، والأثاث، والعناصر التقنية، ويطبق المهندسون طرق لتصميم المباني تحسن مستوى ونوعية المعيشة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، أنه تم صدور القرار الوزاري للبرنامج وبدء الدراسة خلال العام الجامعي ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ ، ويقوم علي اجتياز الطالب نحو ( ١٦٠ ) ساعة معتمدة، ويتم قبول الطلاب للدراسة بالكلية بناء على القواعد التي يحددها مكتب التنسيق للقبول بالجامعات كل عام، كما تقبل الكلية الطلاب الذين يتم تحويلهم من كليات جامعية مناظرة، وفقاً لقواعد القبول التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلى للجامعات، وكذلك الطلاب الوافدين طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ويمنح البرنامج خريجيه درجة الماجستير في الهندسة المعمارية تخصص" هندسة العمارة الداخلية"، كما يؤهلهم للالتحاق بكثير من مجالات سوق العمل المختلفة، من بينها مهندس تصميم داخلي في الأنواع المختلفة من المباني، كالمباني السكنية والتجارية والإدارية والطبية وغيرها من المباني، سواء في المشاريع العامة، أو المكاتب الهندسية، والشركات الخاصة، يمكن لخريج البرنامج العمل في مجال البحث العلمي من خلال العمل بالمعاهد الفنية والهندسية والعمل بالجامعات