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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تكشف عن حصيلة الأسلحة المُرسلة إلى قوات قره باغ

بوابة الوفد الإلكترونية

 ذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن قوات قره باغ المسلحة سلمت 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية ميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

 وقالت الوزارة: "عملًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية، واصلت القوات المسلحة في كاراباخ تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات حفظ السلام الروسية. وحتى يوم 27 سبتمبر، تم تسليم ما يلي: 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية الميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي وأسلحة مضادة للدبابات ومنظومات دفاع جوي محمولة و5 أنظمة دفاع جوي، ونحو 667 ألف ذخيرة.

 عملية عسكرية في قره باغ:

 وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ. وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

 وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ووقف الأعمال القتالية.

 وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 سبتمبر الماضي أن التشكيلات المسلحة في قره باغ، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال العدائية، بدأت بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات حفظ السلام الروسية.

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