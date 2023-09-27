ثقافة المنيا تواصل ورشة إعداد ممثل بقسم المسرح

يواصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح ، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل ، والتي يقدمها الفنان والمخرج المسرح مجدي أبو زيد ، وتقام الورشة خلال يومي الأثنين والأربعاء من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة مساءا.

وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، في إطار مبادرة" ثقافتنا فى اجازتنا " والأنشطة الصيفية ، حيث تستمر التدريبات على كيفية تهيئة الفريق لإعادة بروفة المشهد الأول ، و رسم حركة المشهد الثاني ، وكيفية الوقوف على خشبة المسرح ، وتضمنت جزء نظري بروفه مكتب لتحسين وتظبيط الأداء ، وجزء عملي تضمن رسم حركه للمشهد الأول ، وشملت التدريبات كيفية تظبيط أداء الممثل والحركة ، على حسب كل شخصية ممثلة.