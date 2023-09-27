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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تواصل ورشة إعداد ممثل بقسم المسرح

ورشة إعداد ممثل
ورشة إعداد ممثل

يواصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح  ، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل ، والتي يقدمها الفنان والمخرج المسرح  مجدي أبو زيد ، وتقام الورشة خلال يومي الأثنين والأربعاء من كل إسبوع  في تمام الساعة السابعة مساءا. 

وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة  عمرو البسيوني في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، في إطار مبادرة" ثقافتنا فى اجازتنا " والأنشطة الصيفية ، حيث تستمر التدريبات على كيفية تهيئة الفريق لإعادة بروفة المشهد الأول ، و رسم حركة المشهد الثاني ، وكيفية الوقوف على خشبة المسرح ، وتضمنت جزء نظري بروفه مكتب لتحسين وتظبيط الأداء ، وجزء عملي تضمن  رسم حركه للمشهد الأول ، وشملت التدريبات كيفية تظبيط أداء الممثل والحركة ،  على حسب كل شخصية ممثلة.

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