الكلمة الأخيرة لصوت الرصاص.. نرصد 10مشاهد من جريمة مقتل موظفة جامعة القاهرة|صور

ظهر اليوم شهدت جامعة القاهرة جريمة قتل بشعة بإطلاق موظف النار على زميلته وإنهاء حياتها وسط ذهول الجميع.

يرصد موقع الوفد 10 مشاهد من الحادث البشع من البداية وحتى نهايته

المشهد الأول

هدوء داخل جامعة القاهرة والعمل يسير بصورة منتظمة منذ بداية اليوم

المشهد الثاني

مع ظهر اليوم ظهرت حالة من الهرج والمرج بعد سمع دوي إطلاق نار داخل مبنى كلية الآثار ومقتل موظفة.

موظفة جامعة القاهرة

المشهد الثالث

زملاء الضحية نورهان يحاولون إنقاذها وإخطار شرطة النجدة بالواقعة.

المشهد الرابع

هروب المتهم مستغلا حالة الفوضى وعدم تتبع أحد آثاره خوفا من السلاح الذي يحمله.

المشهد الخامس

نقل الضحية إلى مستشفى الطلبة لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة.

موظفة جامعة القاهرة

المشهد السادس

حضور رجال الأمن لمكان الواقعة، لإجراء المعاينة ومعرفة تفاصيل الحادث.

المشهد السابع

التحفظ على كاميرات المراقبة لفحص الصور التي التقطتها، واستدعاء شهود العيان.

المشهد الثامن

حضور مدير أمن الجيزة للإطلاع على سير التحقيقات وفحص مكان الواقعة.

المشهد التاسع

الشهود أكدوا أن الضحية متفوقة دراسيا وحاصلة على الماجستير، وأن المتهم يطاردها منذ فترة بعد رفضها الزواج منه.

المشهد الأخير

إيداع جثمان الضحية بالمشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتشكيل فريق بحث من أمن الجيزة لمطاردة المتهم وضبطه.

المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة

بداية البلاغ



تفاصيل تلك الواقعة كشفها بلاغ إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، لكشف غموضه وتفاصيله، ومعرفة طبيعة العلاقة والخلاف بين الضحية والمتهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.



وقال عدد من زملاء الضحية، أن المتهم كان يعمل موظفا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 8 سنوات وتم حبسه والإفراج عنه بعد تنازلها عن القضية؛ وذلك بسبب رفضها الزواج منه، وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا أنه حضر إليها صباح صباح أمس وأطلق عليها عدة رصاصات أنهت حياتها.



وأشاروا إلى إنهم فوجئوا بتصويب المتهم أعيرة نارية على الموظفة ”نورهان 29 سنة”، دون سابق إنذار، وسقوطها أرضا بعد إصابتها، وفر المتهم هاربًا ولم يتمكنوا من القبض عليه.

وأضافوا بأنهم في حالة ذهول من الحادثة، وأن المتهم فر هاربا وسط المترددين على الجامعة مستغلا الزحام، مؤكدين أن لا أحد كان يعلم ما ينوي المتهم فعله.



كما تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لتفريغها وفحص الصور التي التقطتها للحادثة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.