ثقافة المنيا تنظم ندوة بعنوان "حب الوطن ومحاربة الأفكار المتطرفة"

نظم بيت ثقافة شركة النيل التابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، ندوة ثقافية بعنوان "حب الوطن ومحاربة الأفكار المتطرفة "، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية الداعمة للسلام والمحاربة للأفكار المتطرفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومؤسسه الأزهر الشريف، متمثلة في لجنة صانعي السلام، والتي تضم كل من، فضيلة الشيخ جمال عبدالحميد عضو لجنة صانعي السلام والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والقس بولس نصيف يعقوب عضو لجنة صانعي السلام وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، والدكتور منصور سالم استاذ بكليه الزراعة، وعضو لجنة صانعي السلام، عمر الزيني الداعية الإسلامي.

ونفذت الندوات بمركز شباب اطسا المحطة، ومركز شباب اطسا البلد، ووسط حفاوة وفرحة عارمة من أهل القريتين.

بدأت اللجنة في الحث على روح الإخاء والانتماء والمحبة بين جميع فئات المجتمع المصري، وأكدوا على أننا نسيج واحد وتربطنا صلة وطيدة من قديم الآزل، ولا فرق بين رجل وإمرأة، ولا مسيحي ومسلم، ولا غنى وفقير كلنا سواء، لذا يجب علينا جميعا أن نرفع راية المحبة والتسامح، لكون هذا الوطن يحتوينا جميعاً، ولا يمكن أن نتفرق أبدا لأننا نسيج واحد، ومهما حدث من فتنة من عناصر مخربة، لا يهمها سوى تدمير هذا الوطن العظيم.

وتم عقد حوار مفتوح، وتمت الإجابة عن جميع الأسئلة الموجهة من قبل الأهالي للمحاضرين، كما طالب أبناء القرية إقامه مثل هذه الندوات التثقيفية، وذلك لمدى الاستفادة التي وقعت عليهم جميعا، وتوسيع مداركهم لما هو مبهم بالنسبه لهم، وذلك بحضور مرفت محمد، والحسيني حسن طه.