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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجيش الرواندي يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز

 

وصل فريق نادي الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار القاهرة، شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

 

ويجري الفريق الرواندي تدريبه الأخير في السادسة مساء الخميس بملعب الدفاع الجوي، ويسبقه في الثالثة عصرا الاجتماع الفني لمناقشة ترتيبات اللقاء.

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