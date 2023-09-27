عاجل
حقيقة هروب الممثل المصري صبري سعد بعد تصوير فيلم "همام في أمستردام"
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جدة هندية تتعلم القراءة والكتابة في سن 92

الجدة سليمة خان
الجدة سليمة خان

حققت جدة هندية تبلغ من العمر 92 عامًا حلمها بتعلم القراءة والكتابة بعد التحاقها بالمدرسة لأول مرة في حياتها.

لطالما راود سليمة خان، المولودة في حدود عام 1931 والتي تزوجت في سن الرابعة عشرة، حلم في تعلم القراءة والكتابة، ولكن لم تكن هناك مدارس في قريتها عندما كانت فتاة.

وقبل ستة أشهر، بدأت خان الدراسة جنباً إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها.

وظهرت قصتها بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تعد من واحد إلى 100 على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت خان وفقا لتقرير العربية نت، إنها "اعتادت أن يخدعها أحفادها لكي يأخذوا منها أموالاً إضافية لأنها لم تكن تجيد عد الأوراق النقدية"، لكنّ "تلك الأيام ولّت".

ويبلغ معدل إجادة القراءة والكتابة في الهند حوالي 73 بالمئة، بحسب مسح أجري عام 2011.

وقالت مسؤولة التعليم المحلية لاكشمي باندي، إن "قصتها تعزز الاعتقاد بأن السعي وراء المعرفة لا سنّ له".

ولفتت مديرة المدرسة براتيبها شارما إلى أن المعلمين كانوا في البداية "مترددين" بشأن الشروع في تدريس خان، لكن "شغفها" بالدراسة أقنعهم.

وأضافت شارما، أن "منذ أن ذهبت إلى المدرسة، بدأت 25 امرأة من قريتها بدروس محو الأمية، بما في ذلك زوجتا ابنيها".

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الراحل كيماني نغانغا ماروج من كينيا، كأكبر شخص سناً يكمل دراسته الابتدائية، إذ التحق بالمدرسة الابتدائية في عام 2004 عندما كان عمره 84 عاما.

مواد متعلقة

الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع

انطلاق موكب الطرق الصوفية بالمولد النبوي

روشتة طبيب للحفاظ على قلب سليم خالي من الأمراض والأحقاد

شراقي: انخفاض تدفق المياه في سد النهضة وتوقف التوربينات

نقيب المحامين يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

سويلم يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل ودلتا النيل

مهران: "التعنت الإثيوبي جريمة ضد الإنسانية وسد النهضة قنبلة موقوتة"
الجريدة الورقية