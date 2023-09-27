سجل المواجهات المباشرة بين الميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

في واحدة من المباريات الهامة في الدوري الإيطالي يستضيف فريق كالياري في تمام السابعة والنصف منافسه ميلان على ملعب يوني بول دوماس ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الايطالي .

يدخل الميلان المباراة بهدف مواصلة استعادة التوازن بعد الخسارة الكبيرة امام منافسه الانتر بخمسة اهداف في الجولة الرابعة التي اعقبها التعادل مع نيوكاسل في دوري أبطال أوربا ثم الفوز على فيرونا بهدف في الدوري الإيطالي وستكون مواجهة كالياري بمثابة محاولة للوصول إلى قمة الدوري في انتظار مواجهة الانتر المتصدر مع ساسولو .

اما كالياري فهو يدخل المباراة دون تحقيق اي فوز في لقاءاته الخمس حتى الان مكتفيا بتعادلين وثلاثة هزائم وهو ما يضع فريق الجنوب في موقف حرج من بداية الدوري .

تاريخ مواجهات الميلان مع كالياري ف البطولات الرسمية

التقى كالياري مع الميلان في ٤٨ مباراة اجمالا في البطولات الرسمية فاز كالياري في ثلاث مباريات فقط بينما حقق الميلان ٣٢ فوزا وانتهت ١٣ مباراة بالتعادل وسجل كالياري ٣٤ هدف بينما سجل الميلان ٨٢ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب كالياري فقد كانت ٢٤ مباراة انتهت مباراتين فقط بفوز اصحاب الأرض فيما تعادل الفريقين في ١٠ مباريات وفاز الميلان في ١٢ مباراة وسجل كالياري ١٧ هدف بينما سجل الميلان ٣١ هدف .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين الميلان وكالياري :

٢٧ أغسطس ٢٠١٧ الميلان - كالياري : ٢ / ١

٢١ يناير ٢٠١٧ كالياري - الميلان : ١ / ٢

١٦ سبتمبر ٢٠١٨ كالياري - الميلان : ١ / ١

١٠ فبراير ٢٠١٩ الميلان - كالياري : ٣ / ٠

١١ يناير ٢٠٢٠ كالياري - الميلان : ٠ / ٢

١ أغسطس ٢٠٢٠ الميلان - كالياري : ٣ / ٠

١٨ يناير ٢٠٢١ كالياري - الميلان : ٠ / ٢

١٦ مايو ٢٠٢١ الميلان - كالياري : ٠ / ٠

٢٩ أغسطس ٢٠٢١ الميلان - كالياري : ٤ / ٠

١٩ مارس ٢٠٢٢ كالياري - الميلان : ٠ / ١