محافظ الأقصر يبحث تعزيز أوجه التعاون مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والوفد المرافق له لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمحافظة في عدد من القطاعات.

وثمّن المحافظ، جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية في إسنا ودعم قطاع مياه الشرب معرباً عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض محافظ الأقصر عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية بإسنا وأرمنت والمناطق الصناعية وإنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وجهود المحافظة في مجال التغيرات المناخية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتحول الرقمي وتنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإضافة إلى عرض مقومات وروافد التنمية بالمحافظة والمشروعات الخاصة بالاستكشافات الأثرية.

أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة وأنه تابع خلال زيارته لعدد من المشروعات التي تمولها الوكالة بإسنا ولقائه بعدد من الأهالي والمواطنين مدى الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة.

وضم الوفد كلًا من لورا جونزاليس، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، خافيير بريسيادو- نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية وماثيو كورتاد مدير مكتب التعاقدات وآشلي ثوت وندى عبدالحميد - مسؤولي الاتصال والعلاقات العامة بالوكالة الأمريكية وبول جيبلين - المكتب الاقتصادي - بالسفارة الأمريكية وعاطف عزت، رئيس فريق العمل ببرنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد أبو الوفا، رئيس فريق العمل ببرامج دعم القطاع الزراعي، وريم أبو على - أخصائية إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية.