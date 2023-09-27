زلازل جديدة تهز تركيا في إيجه وأضنة (تفاصيل)

وقع زلزال قوي في "بحر إيجه"، حسبما أفاد مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر المرصد أن الزلزال وقع في الساعة 16:27 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في بحر إيجه، مُشيرًا إلى أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلومتر.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضًا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وقوع زلازل قوية

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجه على سواحل موجلا.

كما أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال قوي في محافظة أضنة.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، مدينة قوزان في محافظة أضنة التركية.

وأوضح المرصد التركي، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، إذ تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن، ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.