إزالة 300 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، وبمتابعة مباشرة مع السكرتير العام المساعد "اللواء سامي علام" قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي بالتنسيق مع حماية الأراضي وجهات الولاية ذات الصلة لتنفيذ قرارات الإزالة في المهد، حيث تم تنفيذ الإزالة لعدد 313 حالة تعدعلى إجمالي مساحة 232قيراطًا بقرى مركز بني سويف،بجانب 6حالات مخالفات بناء داخل الحيز العمراني لمدينة بني سويف، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 26سبتمبر الجاري.

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