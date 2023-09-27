"هكذا رحلت فيرجينيا" رواية جديدة للدكتور أحمد جمال عيد

صدر عن دار ورد الأردنية رواية مصوّرة جديدة للدكتور أحمد جمال عيد - الأستاذ المُشارك ورئيس قسم التصميم والتواصل البصري بجامعة جدارا بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس قسم الجرافيك بجامعة الأقصر سابقًا.

وجاءت الرواية بعنوان : هكذا رحلت فيرجينيا، وهي نوڤيلا مصوّرة من 70 صفحة متضمنة لوحات تشكيلية مُصاحبة للنص الأدبي، أحداث الرواية تتحدث عن فنانة تشكيلية تعيش أحداثًا معقدة في حبكة درامية شديدة التعقيد، الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال عيد عضو اتحاد كتاب مصر والمستشار الفني لفرع الاتحاد بالجنوب، كما أنه يمارس الفن التشكيلي والنقد الأدبي والكتابة السردية منذ ما يزيد عن ٢٠ عامًا ، صدر له العديد من المؤلفات الأكاديمية والأدبية ونشر أكثر من ٢٠ بحثًا علميًا محكمًا في مجال الفنون البصرية والتواصل البصري ، كما أنه حاصل على جائزة الشارقة للابداع العربي في مجال النقد.

يشار إلى أنه صدر للدكتور أحمد جمال عيد العديد من الكتب الأدبية والفنية، من بينها رواية "القطب الأعظم"، ومجموعة قصصية بعنوان " قلب أنتيكا"، وكتاب أكاديمي بعنوان "أسس التصميم الجرافيكي"، وكتاب " الصورة التشكيلية في المشهد التشكيلي العربي" وكتاب "الرسم باليد ونظرية اللون" وكتاب " الحاسب الآلي بين التقنية والإبداع التشكيلي". كما له مساهمات واسعة في عقد الندوات والمحاضرات المهمة في مجالي الأدب والفنون.