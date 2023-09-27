قافلة “سيناء في القلب” في مناطق كثيرة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال القافلة الكبرى "سيناء في القلب"، والتي تهدف إلى دعم أهالي محافظة شمال سيناء من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

إنتاج وزارة الزراعة

تضم القافلة 41 سيارة محملة بسلع ومنتجات من إنتاج وزارة الزراعة بكمية تصل إلى 75 طن، من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، والأسماك، فضلا عن الخضروات المتنوعة، والارز والسكر والبقوليات، والبقالة، وبيض المائدة، وزيت الزيتون، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

ووزعت القافلة أعمالها في مناطق العريش، والزهور، والعبور، والمساعيد، والسبيل، وسط المدينة، والضاحية، فضلا عن مدينة بئر العبد وقرية الروضة، ومركز الشيخ زويد.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمبادرتي الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" و"سيناء في القلب".

تعد هذه القافلة هي الأكبر في تاريخ وزارة الزراعة، وقد تمت بالتنسيق بين وزير الزراعة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاختيار المناطق والاماكن المناسبة لمتركز سيارات ومنافذ القافلة.