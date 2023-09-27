عاجل
حقيقة هروب الممثل المصري صبري سعد بعد تصوير فيلم "همام في أمستردام"
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قافلة “سيناء في القلب” في مناطق كثيرة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال القافلة الكبرى "سيناء في القلب"، والتي تهدف إلى دعم أهالي محافظة شمال سيناء من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

إنتاج وزارة الزراعة

تضم القافلة 41 سيارة محملة بسلع ومنتجات من إنتاج وزارة الزراعة بكمية تصل إلى 75 طن، من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، والأسماك، فضلا عن الخضروات المتنوعة، والارز والسكر والبقوليات، والبقالة، وبيض المائدة، وزيت الزيتون، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

txt

وزير الزراعة اللبناني: الحرب الروسية خلقت "طوابير الذل" والجامعة العربية ملاذ للعمل المشترك

ووزعت القافلة أعمالها في مناطق العريش، والزهور، والعبور، والمساعيد، والسبيل، وسط المدينة، والضاحية، فضلا عن مدينة بئر العبد وقرية الروضة، ومركز الشيخ زويد.

txt

وزير الزراعة اللبناني : الأمن  الغذائي العربي لن يتحقق الا بالعمل المشترك

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمبادرتي الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" و"سيناء في القلب".

تعد هذه القافلة هي الأكبر في تاريخ وزارة الزراعة، وقد تمت بالتنسيق بين وزير الزراعة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاختيار المناطق والاماكن المناسبة لمتركز سيارات ومنافذ القافلة.

مواد متعلقة

وزير الزراعة يحذر من الزيادة السكانية والتغيرات المناخية على توفير الغذاء بالمنطقة العربية

الزراعة هى الحل (7)

وزير الزراعة يوجه بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وحلويات المولد
الجريدة الورقية