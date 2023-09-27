علاقة حب أنهاها الرصاص.. القصة الكاملة لمقتل موظفة جامعة القاهرة

على صوت طلقات الرصاص انهار رواد وموظفو مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة، خاصة مع مشاهدتهم منظر الدماء وصراخ زميلتهم الموظفة نورهان حسين بعد أن اخترقت الطلقات جسدها في لمح البصر.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، لكشف غموضه وتفاصيله، ومعرفة طبيعة العلاقة والخلاف بين الضحية والمتهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.



وقال عدد من زملاء الضحية، أن المتهم كان يعمل موظفًا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 8 سنوات وتم حبسه والإفراج عنه بعد تنازلها عن القضية؛ وذلك بسبب رفضها الزواج منه، وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا أنه حضر إليها صباح صباح أمس وأطلق عليها عدة رصاصات أنهت حياتها.

أقوال شهود العيان:



وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بتصويب المتهم أعيرة نارية على الموظفة ”نورهان 29 سنة”، دون سابق إنذار، وسقوطها أرضًا بعد إصابتها، وفر المتهم هاربًا ولم يتمكنوا من القبض عليه.

وأضافوا بأنهم في حالة ذهول من الحادثة، وأن المتهم فر هاربًا وسط المترددين على الجامعة مستغلًا الزحام، مؤكدين أن لا أحد كان يعلم ما ينوي المتهم فعله.



كما تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لتفريغها وفحص الصور التي التقطتها للحادثة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.