تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإتجار في الهيروين في منطقة المعادي لـ اكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، محاكمة 4 أشخاص لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بمنطقة المعادي لدور أكتوبر.

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالإتجار في الهيروين في منطقة المعادي

وقد أسندت النيابة العامة للمُتهمين “محمد.ج” و"محمد.ر" و"طه.م" و"محمد.ف"، قيامهم بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق في قضية النيابة العامة المقيدة لسنة 2022 جنايات المعادي وكلي جنايات جنوب القاهرة أن المتهمين أحرزوا بقصد الإتجار جوهر الهيروين بغير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد واحد واثنان وسبعة (الفقرة الأولى)، و34 من الفقرة الأولى بند أ، والفقرة الثانية بند 6، و42 الفقرة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، بالمواد 95 و111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

العثور علي جثة طالب مقتولا بالمنوفية

كما عثر أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة طالب، عقب اختفائه، داخل منزل مهجور مقتولا ،تم نقله إلى المشرحة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالقرية، وقامت الأسره باتهام أحد الجيران بالشارع بقتل الطفل، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة وشهود العيان والتحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز والذي تبين له مقتل طفل 7 سنوات ومقيم قرية البتانون بالصف الثاني الابتدائي، داخل أحد المنازل المهجورة الموجودة بالقرية واتهمت أسرته شخص 40 عاما والمقيم بنفس القرية بالتسبب فى اختفائه .

وكشف عم الطفل المقتول أنه تغيب عن المنزل وقاموا بالبحث عنه في كل مكان بالقرية حتى الأراضي الزراعية، وبالبحث داخل المنزل المهجور الموجود بالشارع وجدوا الطفل مكبل وعلى جثمانه آثار ضرب و خرابيش على يديه ووجه وآثار خنق على رقبته، وجار البحث عن المتهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.