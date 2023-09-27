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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

 أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية عدة بتعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية.

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 وتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة: الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

 وشملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة كلًا من: حازم إبراهيم مصطفى صالح نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كمال خلاف خليفة عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتور محمد حماد هندي مطر عميدًا لكلية التربية جامعة بني سويف.

 طريقة تعيين قيادات جامعية جديدة: 

 تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

 - عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

 - 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، ويكون بينهم أحد رؤساء الجامعات، الذي تسند إليه رئاسة اللجنة.

 - 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة، أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 سنة يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

 على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.

 المادة الثانية:
 تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية، أو المعهد بقرار من الوزير المختص التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

 1. عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

 2. عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه رئاسة اللجنة وفي حالة الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.

 3. عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.

 على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها، وتكون مدة العمادة 3 سنوات.

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