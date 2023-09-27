جامعة المنصورة تناقش أفكار ريادة الأعمال وفق رؤية مصر 2030

نظم مركز التطوير المهنى بجامعة المنصورة، فاعليات المائدة المستديرة بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر وفق رؤية مصر 2030"، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطيه الييومى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، واشراف الدكتورة منى ابوالعز محمد المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهنى.



وقام بإدارة الجلسة الدكتور طارق أحمد البهى مدير وحده ريادة الأعمال والتوظيف، بحضور الدكتور هشام يسن مدير وحده التدريب، والدكتورة هبه سمير مسئول رياة الأعمال والتوظيف، وسارة المرسي مسئول التطوير المهنى بالمركز اعضاء فريق عمل المركز حضر الفاعليات كوكبه من خبراء ريادة الأعمال واصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الحره فى مصر.



واستهل الدكتور طارق البهى، الجلسة بالتحية للحضور وتبادل التعارف تبع ذلك كلمة الدكتور هشام يسن مدير وحدة التدريب والذى اكد على اهمية دور مركز التطوير المهنى لتقديم الدعم لمتلقى الخدمة بالجامعة للتاهيل لسوق العمل واتاحة كافة الخدمات.

ورحبث الدكتورة منى أبو العز المدير التنفيذى للمركز بالحضور، ونقلت تحيات الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة.

واستعرضت فى كلمتها عرض تقديمى عن المركز منذ النشاة وقرار ادارة الجامعة لاستدامة واستمرار العمل بالمراكز ومدى توافق هذا القرار مع تبنى الجامعة رؤية مصر 2030 وكون جامعة المنصورة اول جامعة حكومية معتمدة وحفاظا على احد نقاط التميز بها ثم استعرضت انجازات المركز فى شكل حقائق وارقام حتى تاريخه واوضحت ان التغيرات التى طرات طبيعة سوق العمل بجانب سعى ادارة المركز لتحقيق تبنى الجامعة لرؤية مصر 2030 كان هو الدافع الاساسى لاختيار هذا العنوان لمائدة العمل المستديرة ثم وجهت اشارة البدء للدكتور طارق البهى لبدء الجلسة وتناولت فاعليات الجلسة مناقشة ثلاث محاور اساسية.



المحور الاول الفرص والتحديات لبدء مشروع ريادى او العمل الحر والمحور الثاني: المهارات والخبرات اللازمة لدخول العمل الحر والمحور الثالث: دور الجامعه فى تدريب وتطوير مهارات الطلاب والخريجين

واختتمت الجلسه بعرض لاهم التوصيات وآليات التنفيذ والتى شملت على ضرورة الربط بين النشاط الطلابى وتغيير مسارات العمل بالاضافة جعل المركز بيت خبره يستعان به فى مجال ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال عقد الشركات مع الجهات المحترفة لخدمات هذا المجالز شملت التوصيات ايضا اتاحة مجموعة من الحقائب التدريبية الجديدة الى خدمات المركز.