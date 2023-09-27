بوتين يُهدي العالم السياسي الفرنسي "إيمانويل ليروي" الجنسية الروسية

أصدرالرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مرسومًا رئاسيًا منح بموجبه الجنسية الروسية للعالم السياسي الفرنسي إيمانويل مارك أندريه ليروي، المعروف بمواقفه الداعمة لموسكو، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي عام 2021، افتتح في باريس مركز التحليل السياسي باسم "معهد 1717"، المتخصص في دراسة تاريخ العلاقات الروسية الفرنسية.

ليروي الذي ترأس المركز، قدم من خلال العديد من الفعاليات التي شارك فيها كخبير تقييمات عالية المستوى لأداء النظام الانتخابي الروسي، وغيره من الأنظمة الإدارية والسياسية الروسية، وعبر بشكل صريح عن آرائه تجاه علاقات الغرب مع موسكو.

وتصدى ليروي الذي ولد في فرنسا عام 1956، خلال مسيرته المهنية لرهاب روسيا "روسفوبيا"، داعيا لمكافحة التضليل الإعلامي حول الأزمة الأوكرانية، كما وصف التحول نحو روسيا بأنه "الفرصة الوحيدة للدول التي تفضل انتهاج مسار مختلف، بدلا من الانجرار وراء التيار الغربي".

في العام الماضي، وبالرغم من المقاطعة الغربية، كان ليروي واحدا من المراقبين على الاستفتاءات التي أجريت حول ضم مناطق جديدة لروسيا.

بوتين يُعزي إيطاليا في وفاة رئيسها السابق جورجو نابوليتانو

أعرب الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، عن تعازيه لنظيره الإيطالي "سيرجيو متاريلا"، في وفاة رئيس البلاد السابق جورجو نابوليتانو، الذي تُوفي أمس الجمعة عن عُمر ناهز 98 عامًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، السبت.

وكتب بوتين في برقية أرسلها لمتاريلا اليوم السبت ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "لقد توفي رجل دولة بارز ووطني حقيقي لإيطاليا. في شبابه، حارب جورجيو نابوليتانو بشجاعة ضد الفاشية في صفوف المقاومة، ثم خدم بلاده بإخلاص لسنوات عديدة، بما في ذلك في منصب الرئيس ومناصب حكومية عليا أخرى".