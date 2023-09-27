موعد حفل أحمد جمال فى قنا

يحيي الفنان أحمد جمال، حفلًا غنائيًا الأسبوع المقبل، في محافظة قنا، ضمن احتفالات نصر أكتوبر.

حيث نشر أحمد جمال فيديو له وهو يغني “ياللي شمس الدنيا” وكتب قائلًا: “استنوني في حفل ميدان الساعة، محافظة قنا، يوم الاثنين 2 أكتوبر، ضمن احتفاليات انتصارات أكتوبر”.

أحمد جمال عن حفل القلعة: حاجة مشرفة

وأحيا الفنان أحمد جمال، مؤخرا، حفلا غنائيا ضمن مهرجان القلعة في دورته الـ31، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورا من الحفل، معلقا: «من حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الحمد لله على نجاح الحفل للسنة السابعة على التوالي.. حاجة مشرفة ومجهود كبير من كل القائمين على المهرجان».

وكان أكد المطرب أحمد جمال، أنه من المحظوظين لمشاركته فى مهرجان القلعة كل عام، قائلا: "أنا بحب الحفلة دى ومهرجان القلعة والحضور الجماهيري الكبير الذي يتابع الحفلات، ودي السنة السابعة ليا".

وكان بدأ المطرب أحمد جمال، حفل على مسرح المحكى ضمن فعاليات اليوم السادس لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وبدأ أحمد جمال الحفل بأغنية «أنا اشتريت»، كما قدم أغنية «خطير خطير»، بالإضافة إلى ميدلي للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم أحمد جمال الفقرة الأول من سادس ليالي المهرجان مصطفى شوقي، حيث شهد الحفل إقبال جماهيري جيد، وغنى مصطفى شوقي لاول مرة في المهرجان عدد كبير من اغنياته منها ملطشة القلوب، أبويا وصاني، أما براوة، الله يصبرني وضارب عليوى، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا، يوم وليلة.