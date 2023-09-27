مستشفى الأمراض العصبية بجامعة أسيوط يطلق مؤتمرا متعددا للتخصصات تصلب العضلات

نظم مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط يومًا علميًا على هامش افتتاح عيادة تصلب العضلات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، د. أماني عمر وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط والدكتور محمد عبد الباسط خلاف، مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جامعة أسيوط، والدكتور خالد الباي رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة أسيوط.

أشادت الدكتور أماني عمر بجهود مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جامعة أسيوط لإضافة خدمات جديدة يستفيد منها الكثير من المرضى في صعيد مصر، أضاف أن عيادة تصلب العضلات هي الأولى من نوعها في صعيد مصر، وأشاد بالجهود العلمية للمستشفى بما في ذلك عقد المؤتمرات العلمية . وورش العمل، والمساهمة في البحث العلمي الذي له الأثر الكبير في تقديم الخدمات الطبية متكاملة

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحمن أهمية العمل المتكامل وتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات الطبية موضحا أن عيادة تصلب العضلات تجمع بين أربعة تخصصات وهي قسم جراحة المخ والأعصاب، قسم الأمراض العصبية والنفسية، قسم التخدير. وقسم الطب الطبيعي والذي ينعكس بدوره على التقدم في النظام الصحي بمستشفيات جامعة أسيوط، مقدمًا الشكر لإدارة مستشفى الطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب التي وضعت الأسس الأولى لإنشاء هذه العيادة.

أعلن الدكتور إيهاب فوزي اقترب افتتاح عيادة تصلب العضلات بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي يتم تنفيذها بالمستشفيات الجامعية بأسيوط، وفي إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة المعتمدة من جانب الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في الارتقاء بالنظام الصحي ومستوى الخدمات الطبية المقدمة. وتقدم للمواطنين بالشكر لإدارة مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ على جهودهم في تحسين النظام الطبي بمستشفيات جامعة أسيوط.

صرح الدكتور محمد عبد الباسط خلاف أن مستشفى الطب النفسي والعصبي جامعة أسيوط اهتمت منذ إنشائها بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى في صعيد مصر.

وأضاف أن عيادة تصلب العضلات تدخل في إطار مواكبة كل ما هو جديد حيث أنها الأولى من نوعها في صعيد مصر. وأشار إلى أن هذه العيادة هي ثمرة جهود وجهود كبيرة ساهم فيها الكثير من الأشخاص، وشكر إدارة المستشفيات الجامعية على دعمهم المستمر.

وأشار الدكتور خالد البيه إلى أن مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب لديه أساتذته الذين كان لهم دور مهم في تطوير المنظومة الطبية داخله، مضيفا أن إنشاء عيادة تصلب العضلات يعد استمرارا لسلسلة من النجاحات التي حققتها المستشفى. لقد كان مهتمًا منذ سنوات، وأن هناك تعاونًا بين الأقسام المختلفة داخل المستشفى والذي تم تأطيره في سياسته الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العلمي تضمن عدة جلسات ومؤتمرات متنوعة. ترأس الجلسة الأولى الدكتور حمدي نجيب التلاوي أستاذ الأمراض العصبية، والدكتور أحمد الغرياني أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور تيسير خضر أستاذ أمراض الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والدكتور الكيلاني علي عبد السلام أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم. وتضمنت الدورة تدريبًا عمليًا متعدد التخصصات حول الخلل الحركي بالجسم، للدكتور وليد عبد الغني، أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة عين شمس، ومحاضرة عن: العلاج الطبيعي والتأهيل لمرضى تصلب العضلات للدكتور عصام عبده، أستاذ أمراض الروماتيزم. التأهيل والطب الطبيعي، ومؤتمر التقييم السريري لمرضى تصلب العضلات الناتج عن السكتة الدماغية، للدكتور أنور محمد. علي أستاذ الأمراض العصبية والنفسية.

وترأس الجلسة الثانية الدكتور رضوان نوبي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعناية المركزة والآلام المزمنة، والدكتور عصام عبده رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والفيزياء. الطب والدكتور طارق راجح أستاذ الأمراض العصبية والنفسية. وتضمنت الجلسة محاضرة عن: العلاج التداخلي لمرضى تصلب العضلات ألقاها الدكتور أيمن ممدوح أستاذ التخدير والعناية المركزة وإدارة الألم، ومحاضرة عن كيفية استخدام عقار باكلوفين سريريا في علاج تصلب العضلات وأهميته يلقيها الدكتور خالد أسامة أستاذ الأمراض العصبية والنفسية، ومحاضرة عن خريطة العلاج الجراحي العصبي لمرضى تصلب العضلات يلقيها الدكتور أحمد عصام الزناتي أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب. والعمود.

حضر اليوم نخبة من أساتذة الأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب والتخدير والطب الطبيعي، ومشاركة مميزة للدكتور وليد عبد الغني الأستاذ بجامعة عين شمس.