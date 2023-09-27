مركز شباب الساحل ينظم احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

نفذ مركز شباب الساحل تحت شعار صيف شبابنا ندوة عن المولد النبوي الشريف لأعضاء المركز ضمن خطة النشاط، وتحدث فيها الشيخ عن يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وحياته ورسالته وهجرته والدعوة للإسلام.

وأكد أن الهدف من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، هو التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته وأخلاقه وشمائله ونشر ذلك بين الناس، وتعبيرًا عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويعد مظهر من مظاهر الدين ووسيلة مشروعة، وأيضًا إقامة ذكرى المولد النبوي الشريف، ما يحث على الصلاة والثناء عليه، وقد أمرنا الله بها، قال تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، وذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تحت رعايه محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.