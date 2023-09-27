سجل المواجهات المباشرة بين ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الأسباني

في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يستضيف فريق ريال مدريد على ملعبه التاريخي سانتياجو بيرنابيو منافسه لاس بالماس ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الأسباني .

يدخل ريال مدريد المباراة بهدف استعادة قمة الدوري الاسباني التي فقدها في الجولة السادسة بعد خسارته بثلاثة أهداف امام اتلتيكو مدريد وخاصة بعد سقوط برشلونة مساء الثلاثاء في فخ التعادل امام ريال نايوركا وخسارته لنقطتين في سباق القمة وفي حال تعثر جيرونا امام فياريال وفوز ريال مدريد سيعود المرينجي لقمة الليجا .

ريال مدريد في مبارياته الست حقق خمسة انتصارات قبل السقوط امام اتلتيكو مدريد ليجمع ١٥ نقطة في المركز الثالث بنهاية الجولة السادسة .

اما لاس بالماس فهو يدخل مواجهة ريال مدريد وهو في المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط فقط من فوز في مباراته الأخيرة امام غرناطة بهدف نظيف وتعادل مع ريال سوسيداد و ريال مايوركا بينما خسر امام أشبيلية و جيرونا وفالنسيا بنفس النتيجة بهدف مقابل لاشىء .

تاريخ مباريات ريال مدريد مع لاس بالماس

والتقى ريال مدريد مع لاس بالماس عبر تاريخهما في عشر مباريات انتهت سبعة منها بفوز ريال مدريد بينما تعادل الفريقين في مباراتين وفاز لاس بالماس في مباراة واحدة وسجل ريال مدريد ٣١ هدفا بينما سجل لاس بالماس ١٢ هدف.

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ريال مدريد فهي خمس مباريات انتهت أربعة منها بفوز ريال مدريد ومباراة بالتعادل بينما لم يحقق لاس بالماس اي فوز على ملعب ريال مدريد .

نتائج المباريات العشر الأخيرة بين ريال مدريد و لاس بالماس

١٢ نوفمبر ٢٠٠٠ ريال مدريد - لاس بالماس : ٥ / ١

٨ ابريل ٢٠٠١ لاس بالماس - ريال مدريد : ٠ / ١

٣ اكتوبر ٢٠٠١ لاس بالماس - ريال مدريد : ٤ / ٢

١٠ فبراير ٢٠٠٢ ريال مدريد - لاس بالماس : ٧ / ٠

٣١ اكتوبر ٢٠١٥ ريال مدريد - لاس بالماس : ٣ / ١

١٣ مارس ٢٠١٦ لاس بالماس - ريال مدريد : ١ / ٢

٢٤ سبتمبر ٢٠١٦ ريال مدريد - لاس بالماس : ٢ / ٢

١ مارس ٢٠١٧ لاس بالماس - ريال مدريد : ٣ / ٣

٥ نوفمبر ٢٠١٧ لاس بالماس - ريال مدريد : ٠ / ٣

٣١ مارس ٢٠١٨ ريال مدريد - لاس بالماس : ٣ / ٠