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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كامن سليمان تطرح "روقاني" على يوتيوب

كارمن سليمان
كارمن سليمان

أطلقت الفنانة كارمن سليمان، أجدد أعمالها الغنائية تحت اسم «روقاني» عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، ومنصات الإستماع الشهيرة.

 

أغنية روقاني

أغنية «روقاني» من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر ماهر الملاح.

 

وتقول حزء من كلماتها:" يا غالي يا غالي يا غالي عليا، بقالي ليالي هموت عليك، ده وأنا مكاني مليت عينيا، جيتلي ومجاش بعديك، حبيبي حبيبي حبيبي أنا حابة، أملي قلبي من عينيك، ناولني أبوس أيد اللي ربى، تسلم أيدينه عليك، الله الله عليك، روقاني، أنت السبب فيه ".

 

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، أغنية “انت الأصيل”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية «أنت الأصيل» من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وماستر ماهر صلاح.

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