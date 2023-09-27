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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات يوم الاحتفال بتفوق  جامعات مصر

فعاليات جامعات مصر
فعاليات جامعات مصر

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  فعاليات احتفالية يوم الاحتفال بجامعات مصر، بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية والطلاب المتفوقين


من جانبه، أوضح الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف شاركت في الاحتفال بعدد 86 طالباً وطالبة من أوائل الكليات على مستوي الجامعة، مؤكداً أن الملتقي يعد خطو إيجابية تكلل جهود الدولة في الاهتمام  بالشباب المتفوق والمتميز، كما أن الملتقي يرسل رسالة للشباب بأن هناك اهتمام كبير من الدولة تشجعهم وتساعدهم على التنافس والتفوق.


وأكد رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسي يضع ملف التعليم والطلاب والبحث العلمي على رأس أولوياته، وظهر ذلك جلياً في التطوير الكبيرة الذي شهده قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وخاصة إنشاء الجامعة الأهلية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى التصنيفات العالمية المتعددة.
 

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الجريدة الورقية