وفد الاتحاد الدولي للشطرنج يتفقد استعدادات بطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ

ترأس أكاكي اشفيلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وفد الاتحاد لتفقد الاستعدادات المصرية لاستضافة بطولة كأس العالم للناشئين المنعقدة في الفترة من ١٤ حتى ٢٧ أكتوبر بمدينة شرم الشيخ.

وأكد دكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، بحسن التعاون وروح الود السائدة بين اعضاء الوفد خلال جولاته لتفقد الاستعدادات للبطولة، واستكمل الجندي، إن مصر تتحول إلى منصة لتنظيم بطولات الشطرنج العالمية والإقليمية على مستوى العالم، حيث استضافت مصر في ٦ أشهر أربعة بطولات إقليمية ودولية خلال النصف الأخير من عام ٢٠٢٣م.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري، بالدور الذي يلعبه الشطرنج المصري على مستوى الدبلوماسية الرياضية، مما يستوجب من الجميع مزيدا من الاهتمام باللعبة وشئونها.

من جهة أخرى انطلقت اليوم، بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع في نسختها الأولى لطلاب الجامعة، والتي تستضيفها كلية الهندسة تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ممثلاً فى منطقة الغربية للعبة، وتستمر الفعاليات حتي الساعة 5 مساءاً.

وقال المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين ويبلغ عددهم 93 طالباً وطالبة، منهم 88 طالب و5 طالبات من 14 كلية وتقام البطولة بالنظام السويسرى وهو عبارة عن 7 جولات وكل جولة تستغرق 10 دقايق و ٥ ثوان ديلاي، وتنقسم إلى بطولة للبنين وبطولة للبنات والجوائز المالية للثلاثة الفائزين في كل بطولة 500 جنيه وكأس البطولة للأول، و 300 جنيه للثاني، 200 جنيه للثالث، وتتكون لجنة التحكيم من الكابتن أحمد عبد النبى، و الكابتن أحمد المصرى و الكابتن سامى وصفى.