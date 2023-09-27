رئيس مهرجان شرم الشيخ يبحث سبل التعاون مع كوريا الجنوبية

عقد مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، جلسة عمل مطولة مع المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية السيد «أو سونج هو» لبحث التعاون الفني والثقافي في الدورة الثامنة من المهرجان، وتعد المشاركة الكورية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح قوية منذ انطلاقه من 8 سنوات.

وأكد أن المسرح الكوري من أهم المسارح في القارة الآسيوية، لافتًا إلى أن كوريا سيكون لها مشاركة قوية وفعالة خلال الدورة الجديدة التي ستنطلق نهاية العام الجاري في محافظة جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي..

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر المقبل، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .