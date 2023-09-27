تركيا.. أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في أنقرة مُنذ 10 سنوات

يتسلم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أنقرة، "عمرو الحمامي"، إيذانًا بمباشرة مهامه رسميًا، حسبما أفادت "وسائل إعلام تركية"، مساء اليوم الأربعاء.

وفي يوليو الماضي، تبادلت أنقرة والقاهرة إعلان أسماء السفراء فيما بينهما، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت بينهما لنحو اثني عشر عاما.

وكان الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبدالفتاح السيسي، قد التقوا في العاصمة الهندية نيودلهي في العاشر من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين، وكان هذا هو اللقاء الثاني وجهاً لوجه بينهما، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما بحضور مباريات كأس العالم.

فيما يتفق الجانبان التركي والمصري، على رفع حجمِ التبادل التجاري فيما بينهما، من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، بالسنواتِ الخمس المقبلة، انطلاقاً من حقيقة أنّ مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما تُعدّ تركيا، من أهم مستوردي الغاز المصري.

أردوغان يُشيد بالعلاقات التركية الأذرية ويصفها بـ"الاستثنائية"

أشاد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، بمستوى العلاقات التركية الأذرية واصفًا إياها بـ"الاستثنائية"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء الإثنين.

وأكد أردوعان خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه بنظيره الأذري إهام علييف، على استثنائية العلاقات التركية الأذرية، قائلا: "علاقات تركيا وأذربيجان استثنائية، ولا مثيل لها في العالم بأسره، ونواصل تطوير علاقاتنا في جميع المجالات، تحت شعار (شعب واحد في بلدين) ".

وأعرب أردوغان عن أمله في إحلال السلام في إقليم قره باغ الجبلي بأسرع وقت ممكن، عقب انطلاق العملية الاذرية الناجحة.

وشدد على أن أذربيجان اضطرت إلى تنفيذ عملية خاصة لمكافحة الإرهاب في قره باغ.

وتابع: "للأسف، لم يتم فعل أي شيء للاستجابة لمخاوف أذربيجان المشروعة في قره باغ، ولهذا السبب اضطرت إلى تنفيذ عملية خاصة، وبهذا الانتصار فتحت أذربيجان فرصة التطبيع الكامل في المنطقة، وأنا مقتنع بأن هذا الاحتمال يحتاج إلى تحليل، ونتوقع من أرمينيا أن تستجيب ليد السلام الممدودة إليها وتتخذ خطوات صادقة".

وتطرق أردوغان في كلتمه إلى الجانب الاقتصادي، قائلا: "إن خط أنابيب الغاز "إغدير-ناخيتشيفان" الذي وضع أساسه بالشراكة مع الرئيس الأذري إلهام علييف، سيسهم في تزويد أوروبا بحاجتها من موارد الطاقة.