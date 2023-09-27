جامعة أسيوط تشكر الرئيس السيسى لدعمه أوائل الخريجين

شاركت جامعة أسيوط؛ ضمن فعاليات الاحتفال بـ ”تفوق الجامعات المصرية” بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية؛ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الخريجين الأوائل على استاد هيئة قناة السويس.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين؛ وفي إطار فعاليات الاحتفال بيوم التميز للجامعات المصرية، أعرب عن اعتزازه واعتزازه؛ وبمشاركة وفد جامعة أسيوط، حضر الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جامعة أسيوط تشارك فى يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

قام وفد رفيع المستوى يمثل جامعة أسيوط ضم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الجامعات والأساتذة والطلاب من مختلف الجامعات، بمخاطبة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية محافظة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه بعد اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للجامعات؛ وانعقدت جلسة «تاريخ وطن» التي حضرها رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعض إنجازات منظومة التعليم. والتعليم العالي خلال جلسة "محور بناء الإنسان" التي أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة Gen Z كأول مبادرة؛ تعزيز طاقة الابتكار والاكتشاف لدى الطلاب.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط؛ ومع الرعاية والدعم الرئاسي غير العادي الذي يشهده مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والحرص المستمر من الرئيس السيسي على إحداث تغيير حقيقي في مستوى الخدمة التعليمية والأنشطة البحثية داخل الجامعات المصرية، لتعظيم الدور التنموي والخدمي. المقدمة داخل جامعات مصر، وتحسين مكانة الجامعات المصرية في التصنيف العالمي، وتحقيق مراكز متقدمة بين مصاف الجامعات العالمية الرائدة، ودعم مجالات ريادة الأعمال، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به مشروع إنشاء الجامعات الخاصة والرعاية الرئاسية المباشرة التي ساهمت في إنجاز وتنفيذ عدد كبير من الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية.

والتقى بالدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع. مع وفد عمداء الجامعات المشاركين في الاحتفال والذي ضم: د. علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، د. سعودي محمد حسن عميد كلية العمل اجتماعي، د. حسن حويل عميد كلية التربية، د. علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، د. دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، د. عمرو عبد الفتاح عميد كلية التجارة بالإنابة. معهد البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة صفاء التهامي القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

وقال الدكتور أحمد عبد المولى: جامعة أسيوط تشارك بوفد كبير من الطلاب. لحضور احتفالية "تميز الجامعات المصرية" والتي تضمنت رحلة (150) طالباً متفوقاً من مختلف كليات الجامعة مع عدد من أولياء أمورهم بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين المساندين. شارك حوالي (125) من طلاب الجامعة المتميزين في مختلف مجالات النشاط الطلابي؛ وذلك تحت إشراف الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و(25) مشرفاً في مختلف تخصصات الرعاية بالإدارة.

جامعة أسيوط توجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين

جامعة أسيوط توجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين

جامعة أسيوط توجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين

جامعة أسيوط توجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتشجيعه لأوائل الخريجين