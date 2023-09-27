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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع

الارصاد
الارصاد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير على جنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الأربعاء سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاضا في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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