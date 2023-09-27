الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير على جنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الأربعاء سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاضا في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.