الإيطالي جينارو جاتوزو مديرا فنيا لمارسيليا الفرنسي

أكدت مصادر صحفية فرنسية ان نادي مارسيليا الفرنسي يقترب من الأعلان عن تولى الإيطالي جينارو جاتوزو مهمة المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة القادمة بعد اقالة المدير الفني الكرواتي ايجور تودور.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان جينارو جاتوزو الذي كانت آخر مهمة له كمدير فني قيادة نادي فالنسيا الأسباني قبل الاستغناء عنه بعدما أمضى سبعة أشهر فقط من تعاقده لمدة موسمين ومن بعدها وهو بعيدا عن قيادة اي فريق . وايضا سبق لحاتوزو قيادة نابولي الإيطالي و الميلان الذي شهد معه كلاعب قمة إنجازاته بالفوز بدوري الأبطال والدوري الإيطالي.

وكان نادي اوليمبيك مارسيليا الذي خرج مبكرا من تصفيات دوري أبطال أوربا لينتقل الى مسابقة الدوري الأوربي كما يعاني كثيرا في الدوري الفرنسي وكان آخرها خسارته امام باريس سان جيرمان برباعية ثم التعادل مع تولوز قد أقال مديره الفني الكرواتي ايجور تودور .

وقالت ليكيب ان جينارو جاتوزو وصل بالفعل الى عاصمة الجنوب الفرنسي تمهيدا للتعاقد مع النادي الفرنسي وتوقيع التعاقد .