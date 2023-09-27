طلبات شريك رسمي لمهرجان كايرو بايتس للطعام

أعلنت طلبات مصر، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دخولها كشريك رسمي لمهرجان كايرو بايتس، أول وأكبر مهرجان للطعام في مصر والمقرر عقده يومي 29 و30 سبتمبر الجاري بـ زيد بارك بالشيخ زايد بحضور أكثر من 100 من مؤسسات الأكل وشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية، لمشاركة 10000 زائر أجواء من المتعة والتفاعل لإظهار قدرات صناعة الأغذية في مصر.

وترعى طلبات مصر المهرجان للعام الثالث على التوالي إيمانا منها بدعم ثقافة الطعام المصري وتقديم تجربة ممتعة وفريدة لزوار المهرجان، حيث ستقدم طلبات مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترويجية للزوار تشمل مسابقة للطهي مع الشيف نورهان ميشيل على مسرح طلبات مارت، حيث يحصل المشاركون على صندوق غامض به عدد من المكونات ليقوموا بطبخها خلال 20 دقيقة، وتشارك “طلبات” في المهرجان من خلال 10 شركاء من بينهم: أبوعوف، امتنان، كوستا كوفي، ويمبي، بافلو برجر، وذلك تأكيدا على التزام طلبات مصر بدعم البائعين والشركاء كونهم جزءًا من اللحظات السعيدة لعملائها.

وتخصص طلبات مارت منطقة للأطفال للاستمتاع بالأنشطة المختلفة تتضمن مسابقات محاكاة التوصيل للاطفال، وشاشات لمشاهدة الأفلام، الرسم على الوجه، الصلصال، وكتب التلوين، و سيتمكن رواد المهرجان من تجربة نموذج محاكاة ركوب دراجة التوصيل عبر تقنية الواقع الافتراضي VR في مساحة العرض المخصصة لطلبات مصر، كما ستقوم طلبات مارت بتخصيص لعبة ترفيهية ذات طابع شعبي "المولد" حتى يتمكن الزوار من اللعب من خلال دفع عجلة التسوق الخاصة بطلبات مارت للحصول على جائزة.

عبرت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، عن سعادتها برعاية مهرجان كايرو بايتس للعام الثالث على التوالي، قائلة: "نحن سعداء بكوننا جزء من هذا الحدث المهم الذي يسلط الضوء على تنوع وإبداع صناعة الأغذية المصرية، لذلك نحرص على تقديم تجربة مميزة للزوار من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي تلبي مختلف الاهتمامات، حيث يمثل كايرو بايتس فرصة رائعة لنا للاحتفال بثقافة الطعام المصرية ودعم شركائنا من البائعين".

أضافت أن منصة طلبات تضم أكثر من 10000 شريك من البائعين في مصر، منتشرين في 25مدينة بهدف توفير تجربة تسوق سلسلة للعملاء، تمكنهم من اختيار كل ما يرغبون فيه.

قال محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر: "نسعى من خلال مشاركتنا في كايرو بايتس أكبر مهرجان للطعام في مصر إلى تقديم تجربة تسوق فريدة للزوار، من خلال فعاليات متنوعة ومسابقات تمكن عملائنا من تجربة مجموعة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها طلبات مارت، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية بمناسبة العودة الى المدارس مع حرصنا على تخصيص مساحة للأطفال للاستمتاع بالعروض وفي نفس الوقت منح آبائهم الفرصة للتسوق بحرية . وأضاف سكينة بأن طلبات مارت متاحة الآن في 9 محافظات من خلال أكثر من 37 متجر مظلم يعرض أكثر من 7,000 منتج متنوع باسعار تنافسية.