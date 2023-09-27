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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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داعية: العالم بحاجة لأخلاق الرسول في ظل الصراعات والإشكاليات الحالية (فيديو)

عبدالغني هندي، عضو
عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الداعية عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم اليوم في ظل الصراعات والإشكاليات التي تحدث فيه، أصبح في أشد الحاجة للتحلي بأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترانيوز"، أن التكنولوجيا أصبحت ضمن الحياة المعاصرة، وعندما نتبع تعليمات وقيم الرسول نجدها موجودة في كل نواحي الحياة، وكل القيم الحضارية الراقية دعا إليها النبي محمد، وكل التفاصيل الحياتية التي كان يعيشها الرسول نحن بحاجة إلى أن تكون بحياتنا.

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يرى بحلة جيدة

وأوضح أن الرسول كان يبدأ يومه بصلاته للفجر، وهنا يؤكد قيمة أخذناها في تراتثنا المصري والعربي ونقول البركة فى البكور، وأن التبكير فى الحياة واليوم فيه بركة، وكان النبي لا يُرى إلا بالملبس النظيف والريح الطيبة والمسلك النظيف، فعندما يخرج الإنسان إلى الشارع للناس يكون بهذه الحلة التي كان عليها الرسول.

 

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