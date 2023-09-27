قصور الثقافة تختتم الأنشطة الصيفية بروضة السيدة زينب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها الثقافية والفنية ضمن برنامج مشروع تطوير المناطق الآمنة بديلة العشوائيات بروضة السيدة زينب وأهالينا.

أشغال يدوية

و أقام قصر شهداء ٢٥ يناير لأطفال روضة السيدة زينب معرضا لتدشين نتاج الورش الفنية التى نفذت على مدار ثلاثة أشهر، نفذ خلالها ورش فى مجالات "الأشغال اليدوية، مجلات الحائط، فنون تشكيلية، حلى وخرز، مجسمات من الكانسون، معلقات، مشغولات من الصوف، تابلوهات من الخيش، مجسمات من الفوم، لوحات فنية، كروت معايدة أنتج خلالها ما يقرب من ٤٠٠ قطعة فنية، بالإضافة لتنفيذ ورش فنية وثقافية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، حيث نفذت فاطمة شعبان كروت تهنئة سجل الأطفال بداخل طياتها أمنياتهم، كما نفذت ريهام نبيل لافتات من ورق الكانسون التهنئة بالمولد النبوي، فيما أقيمت ورش مجسمات لوجه مبتسم بورق الفوم نفذتها ناريمان نبيل، كما أقامت مريم حسن ورشة رسم وتلوين مساجد القاهرة الكبرى، بالإضافة لورشة عمل عروسة المولد بورق الفوم نفذتها ناريمان نبيل، وورشة حكي تحدثت خلالها ريهام نبيل عن مولد الرسول وطفولته، وجاءت الفعاليات بحضور جمال بركات رئيس جهاز روضة السيدة زينب.

كما شهدت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع بمركز شباب أهالينا٢ معرضا فنيا لنتاج الورش الفنية، تضمن مفارش مطبوعة، مشغولات من الكروشيه، مجسمات، رسم على القماش، مفارش كروشيه، طباعة استنسل، أعمال خزفية، منتجات نسيج ولوحات ديكوباج، وشنط توتي باج وأشغال فنية معلقات، عرائس قفازية، عروسة المولد، معلقات ثنائية الأبعاد، لوحات مجسمة.

قوافل قصور الثقافة الثقافية والفنية تجوب قرى محافظة دمياط

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم فعاليات القوافل الثقافية والفنية ضمن فعالياتها في القرى الأكثر احتياجا، حيث شهدت مدرسة الإسماعيلية الابتدائية، إقبالًا كبيرًا من أطفال وشباب كفر سعد، على مدار الخمس أيام الماضية، للمشاركة بفعاليات القافلة الثقافية التي تضمنت مجموعة من الورش الفنية كالرسم والتلوين الحر، أو بالرسم على الوجه لعلم مصر مع فادي السيد، كما أقيمت مجموعة من الأمسيات الشعرية شارك بها كبار شعراء المحافظة منهم د. شاكر صبري، أحمد خميس غلوش، المتولي بصل، بقصائد عن الوطن ودمياط، بالإضافة إلى فقرات أخرى بألوان الفلكلور الشعبي المصري والدمياطي مع فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، حيث قدمت الفرقة مديح نبوي وموال عن "دمياط بلدي"، بالإضافة لأغنيات أخرى من التراث الشعبي، إلى جانب فقرات فنية لاكتشاف مواهب الأطفال بالقرية.

كما قدمت الفعاليات محاضرت ثقافية توعوية منها: محاضرة عن "اهتمام الدولة بالرعاية الصحية وصحة المواطن" وتحدثت خلالها مكاسب الورداني عن مدى تطور المجال الصحي وخدماته من خلال المبادرات ومنها ١٠٠ مليون صحة وتحسين الخدمات الطبية، وإنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن حياة كريمة، مع استمرار العمل بالقوافل الصحية، بالإضافة لمحاضرة أخرى عن "دور المرأة الريفية" أوضح محمود العباسي لجمهور القافلة ومواطنين القرية، مدى ارتباط تطور المجتمع بدور المرأة الريفية، وذلك من خلال تدبير شئون الأسرة، والاعتماد على تفعيل مفهوم الاقتصاد المنزلي، من خلال تقديم أفضل الاحتياجات بأقل التكاليف، بالإضافة لفكرة إعادة تدوير المواد المنزلية لاستخدامها مرة أخرى.

نظم الفعاليات فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث بدأت الفعاليات بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ سبتمبر بكفر سعد، ثم انتقلت القافلة إلى مجمع مدارس التوفيقية بكفر سعد خلال من الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر الحالي.