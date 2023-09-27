أعلنت وزارة العمل فى بيان لها عن انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، والتصديق على 13 حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر سبتمبر بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه، ضمن جهود المديرية فى دعم العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها وحمايتها وتوفير كافة سبل الدعم لها لتحيا حياة كريمة، مع العمل على استكمال حصر وتسجيل تلك الفئة على أرض الواقع وزيادة الأعداد المسجلة لتشمل كل العاملين من تلك الفئة.

وزارة العمل: إعانات لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

وزارة العمل: إعانات لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

وزارة العمل: إعانات لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

صرف الإعانات المستحقة:

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن اللجنة تشكلت من أحمد حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وسامح عهدى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وحازم محمد عبدالسلام، ممثل التأمينات الاجتماعية، والدكتور أحمد بركات، ممثل التأمين الصحى، وجبريل عبدالوهاب، ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى، وهنية أمين ممثلة عن مديرية الزراعة، ورمضان متولي، ممثل عن النقابة العامة للعاملين بمديرية الزراعة، ودعاء علي، ممثلة عن ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات لرعايتهم صحيًا واجتماعيًا وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة، مؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها فى مواقع العمل المختلفة.