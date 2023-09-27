روشتة طبيب للحفاظ على قلب سليم خالي من الأمراض والأحقاد

نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، بعدد من الأمور التي تحمي القلب وتحافظ على صحته من الأمراض والأحقاد.

وقال عميد معهد القلب السابق، إن القلب يبقي سليما بإذن الله، لمن لا يملاء بطنه بالطعام، ولا يأكل كثيرا من الخبز، والأرز والمكرونة والمعجونات، وذلك الذي لا يتعشي ثم ينام.

وأضاف شعبان، أن الذي لا يطبخ طعامه بالسمن الصناعي، ولا يستخدم الزيوت المهدرجة، ولا يتناول كثيرا من اللحوم الحمراء ولا المصنعة، ولا يسرف في أكل الدقيق وملح الطعام، يبقى قلبه سليمًا.

ولفت، إلى أن أكل الخضروات والفاكهة بانتظام، وعدم شرب الصودا أو العصائر المحلاة بالسكر، وشرب قدرا كافيا من المياه، يحافظ أيضا على صحة القلب.

واستكمل : "يبقي قلبه بإذن الله سليما، ذلك الذي يمارس الرياضة بانتظام، الذي يمشي و يجري، وذلك الذي لا يدمن الجلوس طويلًا، والذي ينام نوما عميقا فترة كافية، يبقي قلبه بإذن الله سليما.

واستطرد، ذلك الذي لا يلتهم السيجارة، والذي لا يجالس المدخنين، والذي يتجنب ارتياد الكافيهات التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة، يبقي قلبه بإذن الله سليما، وذلك الذي يصل الأرحام، والذي لا يعتلج قلبه بالحقد الزؤام، ولا يغضب كثيرا ويتحلي بالسكينة والسلام، ولا ينفعل كثيرا و ويستطيع إدارة الضغوط، و يتقن فن الابتسام".