عاجل
الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روشتة طبيب للحفاظ على قلب سليم خالي من الأمراض والأحقاد

دكتور جمال شعبان
دكتور جمال شعبان

نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، بعدد من الأمور التي تحمي القلب وتحافظ على صحته من الأمراض والأحقاد.

 

وقال عميد معهد القلب السابق، إن القلب يبقي سليما بإذن الله، لمن لا يملاء بطنه بالطعام، ولا يأكل كثيرا من الخبز، والأرز والمكرونة والمعجونات، وذلك الذي لا يتعشي ثم ينام.

 

وأضاف شعبان، أن الذي لا يطبخ طعامه بالسمن الصناعي، ولا يستخدم الزيوت  المهدرجة، ولا يتناول  كثيرا من اللحوم الحمراء  ولا المصنعة، ولا يسرف في أكل الدقيق  وملح الطعام، يبقى قلبه سليمًا.

ولفت، إلى أن أكل الخضروات والفاكهة بانتظام، وعدم شرب الصودا أو العصائر المحلاة بالسكر، وشرب قدرا كافيا من المياه، يحافظ أيضا على صحة القلب.

واستكمل : "يبقي قلبه بإذن الله سليما، ذلك الذي  يمارس الرياضة بانتظام، الذي يمشي و يجري، وذلك الذي لا يدمن الجلوس طويلًا، والذي ينام نوما عميقا فترة كافية، يبقي  قلبه بإذن الله سليما.

واستطرد، ذلك الذي لا يلتهم السيجارة، والذي لا يجالس المدخنين، والذي يتجنب ارتياد الكافيهات التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة، يبقي  قلبه بإذن الله سليما، وذلك الذي يصل الأرحام، والذي لا يعتلج قلبه بالحقد الزؤام، ولا يغضب كثيرا ويتحلي بالسكينة والسلام، ولا ينفعل  كثيرا و ويستطيع إدارة الضغوط، و يتقن فن الابتسام".

مواد متعلقة

شراقي: انخفاض تدفق المياه في سد النهضة وتوقف التوربينات

نقيب المحامين يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

سويلم يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل ودلتا النيل

مهران: "التعنت الإثيوبي جريمة ضد الإنسانية وسد النهضة قنبلة موقوتة"

المحامين تنعى المستشار عادل الشوربجي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض

سويلم: ارتفاع كوارث الفيضانات بنسبة 134% منذ عام 2000

وزير الري يوجه بعدد من الإجراءات للخدمات الصحية للعاملين بالوزارة

وفد اتحاد المحامين العرب يزور رئيس وزراء العراق

الجريدة الورقية