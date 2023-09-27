الإعدام شنقاً لشاب قتل عمه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، بالإعدام شنقا لشاب، لإدانته في القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 22 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2022، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم "أيمن. ف" 35 عاما، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل عمدًا المجنى عليه "ربيع. م" مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات «سكينة- سنجة ميزان- قطعة رخامية- قداحة»، وبمجـرد دلوف المجني عليه لمسكن المتهم، انهال عليه طعنا باستخدام ذلك السكين، ولم يكتف بهذا القدر من المشروع الإجرامى بل أضرم النيران بجثمانه، فأحدث ما به من إصابات على النحو المبين بتقريرى الصفة التشريحية والأدلة الجنائية والتى أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه، وذلك لتوصيل مبالغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على المجني عليه طعنًا وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه على إثر ذلك.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.