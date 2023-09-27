تعيين 4 مدرسين جدد بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على تعيين الدكتور خالد صلاح الدين ابراهيم في وظيفه أستاذ بكليه العلوم، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور رجب مخلوف محمود فريج بكليه الطب البيطري والدكتورة ياسمين رمضان كمال بكلية التربية بقنا والدكتور محمد عويس بدرى بربرى بكلية العلوم.

وقرر تعيين الدكتورة حنان صلاح الدين نورالدين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم وترقية الدكتورة مها على محمد لدرجة أستاذ مساعد بكلية التربية بالغردقة.

تعيين مدرسين مساعدين

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور محمد شعبان حماد أحمد بكلية الزراعة والدكتور مؤمن محمود ثابت حسن بكلية الصيدلة والدكتور مصطفى محمد بكري محمد بكلية الهندسة والدكتورة سحر عبدالله زكي بكليه التربية بالغردقة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الآداب ( انتظام وانتساب وانتساب عام ) ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (التعليم العام) جميع الشعب وعددهم 58 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا.

درجات البكالوريوس والليسانس

ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجه الليسانس في الآداب والتربية والبكالوريوس في العلوم والتربية شعب مختلفة وعددهم سبع طلاب من كلية التربية بالغردقة ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الآداب والتربية والبكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الأساسى (الحلقة الأولى ) شعب مختلفة وعددهم 25 طالبا وطالبة من كلية التربية بالغردقة ومنح الطالبات الناجحات في دور سبتمبر 2023 درجة بكالوريوس الطفولة والتربية شعبة طفولة وعددهم 15 طالبة من كليه التربية بالغردقة ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية شعب مختلفة وعددهم 9 طلاب وطالبات من كلية التربية بالغردقة ومنح الطالبة الناجحة دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الأساسي ( الحلقة الأولى ) باللغة الإنجليزية من كلية التربية بالغردقة.

كما وافق المجلس على منح دبلوم الدراسات العليا لطلاب الناجحين بكليه الآداب في دور يوليو 2023 شعبة دبلوم الإعلان العلاقات العامة والإعلان وعددهم 6 طلاب دبلوم علم النفس التطبيقي وعددهم 38 طالبا وطالبة ووافق المجلس على منح عدد 12 طالبا درجة الدكتوراة و50 طالبا درجة الماجستير من مختلف كليات الجامعة.