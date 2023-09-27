مدير الوكالة الأمريكية بمصر يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

أكد شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، عمق العلاقات التاريخية طويلة المدي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بالشراكة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة."



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إلى الأقصر والتي تستمر على مدي يومين لمدة يومان ووفد من الوكالة لمتابعة الأنشطة الجارية والانجازات المحققة من خلال "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وتفقد جونز خلال الزيارة المدارس الحقلية للمزارعين القمح في الأقصر ، في أحد حقول القمح بقرية العديسات، بمنطقة الطود، بالأقصر. حيث تم تدريب 19 مزارعًا جديدًا من أصحاب الحيازات الصغيرة للقمح على الممارسات الزراعة الذكية مناخيًا لزراعة وحماية محصول القمح من خلال اتباع التقنيات والممارسات الذكية المناخية المثلى في الزراعة والري والتسميد والإدارة المتكاملة للآفات والحصاد.



وأعرب شون جونز، عن سعادته في أول لقاء له خارج القاهرة قائلا ، " أشعر ان مكاني الطبيعي في الحقول ومع المزارعين لأن لديا خلفية زراعية. أن فخور جدا بكل الشركاء والقائمين على تنفيذ الأنشطة.



واستمع الحضور إلى 6 من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم تدريبهم سابقًا في المنطقة حول تأثير التدريب الذي قدمه المشروع والدعم الفني والأثر الإيجابي على اعتماد ممارسات زراعة القمح التطبيقية المحسنة وتأثيرها على الإنتاجية والجودة خلال الموسم الماضي.



وأكد أن الاستفادة من الخبرات السابقة للمزارعين من مواسم سابقة ونقلها للمزارعين الحاليين من خلال المدارس الحقلية للمزارعين والزيارات الميدانية سوف يؤدي الي زيادة الإنتاج والدخل للمزارعين وأسرهم والمجتمع المحيط."



واضاف انه خلال موسم زراعة وحصاد القمح لعام 2023، استطاع المشروع تقديم المساندة والدعم الفني لإجمالي 11,500 مزارع قمح من أصحاب الحيازات الصغيرة لنحو25,300 فدان في 10 محافظات في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، بمساعدة المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع جمعيات المنتجين وصغار المزارعين.



وقال إن المشروع ساهم في زيادة متوسط الإنتاجية إلى 22 أردبا/فدان مقارنة بـ 16 أردبا/فدان وفقًا لخط الأساس للمشروع، بزيادة إجمالية قدرها 34% في العائد مقارنة بالعام الماضي. وارتفع سعر الأردب (150 كجم) من 820 جنيهًا مصريًا الموسم الماضي إلى 1500 جنيهًا مصريًا هذا الموسم..

ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، زاد متوسط دخل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من 13,808.8 جنيه مصري إلى 33,900 جنيه مصري ، وفقًا للسعر المعلن خلال هذا الموسم، وهذا كنتيجة مباشرة لبرنامج الدعم الفني للمشروع. وقد ساعد هذا بدوره على زيادة إجمالي دخل مزارعي القمح من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى 857,670,000 جنيه مقارنة بـ 349,362,540 جنيهً مصري.