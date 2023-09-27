تطورات الحالة الصحية للنجمة صوفيا لورين بعد سقوطها فى الحمام

أجرت النجمة العالمية صوفيا لورين عملية جراحية ناجحة بسبب كسر في الفخذ، وهي حاليا بخير وصحة جيدة وفي مرحلة التعافي.

سقطت النجمة العالمية صوفيا لورين فى منزلها بسويسرا، وأصيبت بكسور عديدة منها كسر فى عظم الفخد.

وخضعت النجمة العالمية صوفيا لورين لعملية جراحية طارئة خلال الساعات الماضية، ويرافقها فى المستشفي أبنائها «كارلو» و«إدواردو».

سقوط صوفيا لورين فى الحمام

وكانت سقطت صوفيا لورين البالغة من العمر 89 عامًا، في حمام منزلها وأصيبت بعدة كسور في رجلها، وكسر خطير في عظم الفخذ يحتاج لعملية جراحية.

وهناك حذر شديد بشأن نتيجة العملية، وتعافي «لورين»، وستتضمن فترة نقاهة قصيرة ثم فترة تأهيل طويلة.

ويعتبر سقوط صوفيا لورين قبل أيام من افتتاح مطعمها في مدينة باري الإيطالية في 26 سبتمبر، وهو المطعم الرابع من نوعه الذي يحمل اسمها، ولكن تم الآن إلغاء جميع ارتباطاتها في المستقبل.

وكان آخر ظهور علني لـ «لورين» في عرض أزياء أرماني في فينيسيا يوم 2 سبتمبر، والذي أقيم خلال الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي.