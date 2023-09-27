ثقافة المنيا تنظم ندوة "سكان العالم مع التطبيق على مصر"

نظم قصر ثقافة المنيا ندوة بعنوان" سكان العالم مع التطبيق على مصر" ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وتناول فيها دكتور محمد البدري محمد نبيه أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا ، واحدة من أخطر قضايا العالم ، وهي السكان البشر ، قائلا إنه يفضل استعمال كلمة "الناس" بديلا عن كلمة "السكان" ، لأن القرآن الكريم يخاطبنا يا أيها الناس ؛ كلمة السكان تضم كل الكائنات التي تعيش على الأرض ، وذلك بحضور دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

وأوضح أن دراسة السكان أو بالأحرى الناس ، تتضمن الحجم ومعدلات النمو والتوزيع والكثافة وخصائص الناس ، ومنها التركيب النوعي والعمري ، والحالة الصحية والتعليمية والعملية ، وقدم شرح كل منها تفصيلا ، مشيرا إلى أن دولا أوربية تعاني تناقص في حجم السكان ،بينما الدول العربية والنامية ، تعاني من إفراط النمو والزيادة المخيفة ، والتي لا يقابلها زيادة في الموارد ؛

كما تناول الزيادة الطبيعية ، والتي تنجم عن فرق المواليد من الوفيات في السنة ، وأشار إلى قضية نقص الموارد بالذات الزراعية والغذائية ، في مقابل زيادة عدد الأفواه التي تلتهم كل مخرجات الأرض ، والتنمية والوارد من الخارج ، وهنا ضرورة تنفيذ الخطط الرامية ، إلي تقليل معدلات المواليد والسماح بالإنتقال إلى المدن الجديدة الأكثر آمانا ، بسبب ارتفاع سطحها عن الوادي والدلتا ؛ مع السماح بالهجرة للخارج ، بحثا عن فرص عمل ومستوى حياة ومعيشة مرتفع .

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لم يواكبها تخطيط اسكاني مناسب ، فتم البناء على الأرض الزراعية، و تناقصت مساحتها بشكل خطير ، والتي كانت حتى الثمانينيات تؤمن الغذاء والكساء ، وخامات الصناعة ، مؤكدا على ضرورة المساهمة الإيجابية لرجال الدين ، وشرح مفهوم الأسرة الصغيرة، والإقبال على تنظيم الأسرة، وايضا محو الأمية ، وتوسيع نطاق التعليم لاسيما بالنسبة للمرأة ، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وإزالة العوائق الإقتصادية والإجتماعية.

وفى ختام الندوة ، إفتتح المحاضر ، حوار مفتوح ومناقشة حرة للحضور والمشاركين ، واجاب على كافة الأسئلة التي وجهت من الحضور والمشاركين في هذا الشأن .