مرتبط يد 2004"  يهزم البنك الأهلي بدوري المحترفين

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 39 - 38 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المحترفين.

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يذكر أن "مرتبط يد الزمالك" فاز على الترسانة 29 - 18 في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على صالة ميت عقبة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل استعدادا لاستكمال باقي مشواره في البطولة.

ويلتقي "مرتبط يد الزمالك" مع نظيره هليوبوليس يوم الأربعاء المقبل على صالة الشروق، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة ذاتها.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من؛ أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش أخصائيا للعلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداريا